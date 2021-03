Il pm che indaga sulla morte del militare siciliano si è vaccinato con Astrazeneca: “Bisogna avere fiducia” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il pm che indaga sul militare morto si vaccina con Astrazeneca Il pm Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Sabrina Gambino, sul decesso di Stefano Paternò, il militare morto lo scorso 9 marzo dodici ore dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino di Astrazeneca, si è a sua volta vaccinato contro il Covid proprio con il siero dell’azienda anglo-svedese. Lo ha dichiarato lui stesso: “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti sulla morte e sulla somministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di Astrazeneca. Ritengo sia fondamentale avere fiducia nella campagna vaccinale per superare ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il pm chesulmorto si vaccina conIl pm Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Sabrina Gambino, sul decesso di Stefano Paternò, ilmorto lo scorso 9 marzo dodici ore dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino di, si è a sua voltacontro il Covid proprio con il siero dell’azienda anglo-svedese. Lo ha dichiarato lui stesso: “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamentisomministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di. Ritengo sia fondamentalenella campagna vaccinale per superare ...

