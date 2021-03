Horizon Zero Dawn PC: abbiamo analizzato il porting a sei mesi dal lancio - analisi tecnica (Di giovedì 11 marzo 2021) Con l'annuncio di un maggior numero di esclusive PlayStation in arrivo su PC, a cominciare con Days Gone la prossima primavera, è tempo di tornare sul Horizon Zero Dawn, la prima di queste esclusive di successo di Sony ad aver fatto il salto di piattaforma. Quando è stato rilasciato su PC, le performance e la qualità generale dell'esperienza erano pessime, ma a sei mesi dalla release non c'è alcun dubbio: il gioco è notevolmente migliorato. Non è ancora perfetto, ma Guerrilla Games ha raccolto i vari feedback e ha corretto molti problemi, aumentando di pari passo le performance in alcuni scenari. Anche la stessa operazione di caricamento del gioco mostra differenze lampanti. Al lancio, caricare il gioco in 4K vedeva il gioco renderizzare internamente alla risoluzione corretta, prima però che venisse ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Con l'annuncio di un maggior numero di esclusive PlayStation in arrivo su PC, a cominciare con Days Gone la prossima primavera, è tempo di tornare sul, la prima di queste esclusive di successo di Sony ad aver fatto il salto di piattaforma. Quando è stato rilasciato su PC, le performance e la qualità generale dell'esperienza erano pessime, ma a seidalla release non c'è alcun dubbio: il gioco è notevolmente migliorato. Non è ancora perfetto, ma Guerrilla Games ha raccolto i vari feedback e ha corretto molti problemi, aumentando di pari passo le performance in alcuni scenari. Anche la stessa operazione di caricamento del gioco mostra differenze lampanti. Al, caricare il gioco in 4K vedeva il gioco renderizzare internamente alla risoluzione corretta, prima però che venisse ...

