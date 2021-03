Gran ballo Ue. Salvini, Orban e il gioco della sedia sovranista (Di giovedì 11 marzo 2021) Un gruppo conservatore unico, con dentro la Lega, Fidesz e Afd. L’ultima idea per riorganizzare il fronte sovranista in Ue arriva da Berlino. Joerg Meuthen, europarlamentare e copresidente di Afd (Alternative für Deutschland), lancia la palla a Matteo Salvini. “Un gruppo conservatore unito sarebbe il secondo più Grande al Parlamento Ue e, a lungo termine, il più Grande per il prevedibile declino del Ppe”. Meuthen è un compagno di squadra dei leghisti: Afd, partito della destra radicale tedesca, finito da una settimana sotto la sorveglianza degli 007 di Berlino, siede infatti accanto al Carroccio nel gruppo sovranista ID (Identità e democrazia), insieme, fra gli altri, ai lepeniani del Rassemblement National. Di recente si è reso protagonista di un battibecco con il leghista alla guida ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Un gruppo conservatore unico, con dentro la Lega, Fidesz e Afd. L’ultima idea per riorganizzare il frontein Ue arriva da Berlino. Joerg Meuthen, europarlamentare e copresidente di Afd (Alternative für Deutschland), lancia la palla a Matteo. “Un gruppo conservatore unito sarebbe il secondo piùde al Parlamento Ue e, a lungo termine, il piùde per il prevedibile declino del Ppe”. Meuthen è un compagno di squadra dei leghisti: Afd, partitodestra radicale tedesca, finito da una settimana sotto la sorveglianza degli 007 di Berlino, siede infatti accanto al Carroccio nel gruppoID (Identità e democrazia), insieme, fra gli altri, ai lepeniani del Rassemblement National. Di recente si è reso protagonista di un battibecco con il leghista alla guida ...

