GF Vip 5, Tommaso Zorzi lancia una linea di sex-toys (Di giovedì 11 marzo 2021) Stando a quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, suo grande amico e grande fan al Grande Fratello Vip 5, prima di entrare nella Casa, Tommaso Zorzi aveva accettato l’offerta di un’azienda di realizzare una sua linea di sex-toys. Oggetti del piacere (in primis “Dildo”, ovvero vibratori) a sua immagine e somiglianza, insomma, realizzati per Aristo Pop. E proprio questa linea, ha rivelato sempre Parpiglia su Giornalettismo, ha fatto sì che l’influencer milanese venisse preso di mira per uno scherzo delle Iene. Lo scherzo delle Iene a Tommaso Zorzi Dopo Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Francesco Oppini, infatti, anche Tommaso Zorzi è caduto nella trappola tesa dagli inviati del noto programma Mediaset, che gli hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Stando a quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, suo grande amico e grande fan al Grande Fratello Vip 5, prima di entrare nella Casa,aveva accettato l’offerta di un’azienda di realizzare una suadi sex-. Oggetti del piacere (in primis “Dildo”, ovvero vibratori) a sua immagine e somiglianza, insomma, realizzati per Aristo Pop. E proprio questa, ha rivelato sempre Parpiglia su Giornalettismo, ha fatto sì che l’influencer milanese venisse preso di mira per uno scherzo delle Iene. Lo scherzo delle Iene aDopo Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Francesco Oppini, infatti, ancheè caduto nella trappola tesa dagli inviati del noto programma Mediaset, che gli hanno ...

Advertising

tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - GiuseppeporroIt : GF VIP, Tommaso Zorzi rivela l’identità del concorrente che sarebbe dovuto entrare in Casa per corteggiarlo: ecco d… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi svela: 'Ecco chi sarebbe dovuto entrare in Casa per corteggiarmi' - infoitcultura : GF Vip, Lucia Bramieri su Tommaso Zorzi: “Ha fatto bene il suo gioco” - emme_come_emme : Drama: Tommaso Zorzi il 14 Settembre entra nella casa del Grande Fratello VIP. #tzvip -