Gazzetta | Gattuso è rimasto al suo posto perché nessun allenatore è voluto subentrare in corsa

La crisi aperta nel Napoli dagli infortuni e dal Covid avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti di quelle che ha avuto, scrive la Gazzetta dello Sport. Intende un esonero del tecnico, Rino Gattuso. Esonero non arrivato soltanto perché De Laurentiis non ha trovato allenatori disposti a subentrare in panchina. "Tra infortuni e Covid-19 ha perso, di partita in partita, una parte consistente di titolari, che ha determinato una crisi che avrebbe potuto avere conseguenze più critiche se soltanto uno degli allenatori interpellati da Aurelio De Laurentiis (Benitez, Sarri, Mazzarri e Spalletti), avesse detto sì a subentrare in corsa. Così non è stato e Gattuso è rimasto al suo posto nel tentativo di rimettere in piedi la stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Gattuso Ambrosini spiega perchè col Manchester fu la partita perfetta ...di Gattuso e dalla classe di Kakà , si entusiasmarono tutti. Domani si rinnova la sfida con gli inglesi, anche se in Europa League, e uno dei protagonisti di quella sfida ricorda tutto alla Gazzetta. ...

Il Napoli tra Ospina e Meret: Gattuso sfoglia ancora la margherita Con l'avvento di Gattuso invece le gerarchie non sono mai state definite, perché a conti fatti, i due portieri hanno giocato quasi lo stesso numero di partite: 67 Ospina e 68 Meret nelle ultime tre ...

Mario Rui ci ricasca, Gattuso lo caccia dall'allenamento. Tutti gli altri casi La Gazzetta dello Sport GdS – Gattuso finalmente ritrova i due calciatori a cui non rinuncerebbe La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del fatto che il mister Gattuso finalmente ritrova i due calciatori a cui non rinuncerebbe mai. I due calciatori in questione sono Osimhen e Lozano. Il pr ...

GAZZETTA - De Laurentiis avrebbe esonerato Gattuso con l'ok di uno di questi 4 allenatori Aurelio De Laurentiis aveva pensato di esonerare Gennaro Gattuso, ma non ha trovato un sostituto all'altezza in grado di prendere il suo posto.

