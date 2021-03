Gasperini: “Lo Spezia gioca un bel calcio, mi diverto a guardarli” (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato, per presentare la partita contro lo Spezia: “Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all’Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio. Lo Spezia sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell’esempio, mi sono divertito a vedere lo Spezia. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato, per presentare la partita contro lo: “Con losarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all’Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo,un bel. Losta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell’esempio, mi sono divertito a vedere lo. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla,no con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

