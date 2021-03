Frosinone | scopre di essere positivo al Covid | si suicida poche ore dopo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si era sottoposto ieri sera al tampone rapidondo dial. Stamattina ha deciso di togliersi la volta. Così un uomo di 85 anni è morto ad Aquino, paesino nella Provincia di. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima non ha lasciato alcun messaggio e non è chiaro se la scoperta della positività al virus abbia giocato un ruolo o meno sull’accaduto. su Il Corriere della Città.

