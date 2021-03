Fabrizio Corona torna in carcere, prima si ferisce e poi urla contro i poliziotti. Video (Di giovedì 11 marzo 2021) Attimi concitati a Milano. Fabrizio Corona si è procurato ferite al braccio stamattina, dopo la notizia che dovrà tornare in carcere, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Fabrizio Corona torna in carcere, prima si ferisce e poi urla contro i poliziotti Stamattina la polizia è arrivata per portarlo prima in ospedale per medicare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Attimi concitati a Milano.si è procurato ferite al braccio stamattina, dopo la notizia che dovràre in, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.insie poiStamattina la polizia è arrivata per portarloin ospedale per medicare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

