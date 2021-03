Due aghi conficcati nel cuore e nei polmoni: così è morta Maia, 3 anni. Vittima di un “rito satanico” (Di giovedì 11 marzo 2021) Due aghi conficcati nel cuore e nei polmoni: così è morta Maia, 3 anni. I genitori della piccola Maia Vallejos sono stati arrestati dopo che la bimba è morta in un ospedale nel nord-est dell’Argentina; la madre sarebbe stata picchiata in carcere e ha chiesto gli arresti domiciliari. Uno dei due spuntoni le ha provocato la setticemia che poi l’ha portata al decesso. I genitori di una bambina di tre anni morta con due grossi aghi conficcati nel cuore e nei polmoni sono stati arrestati perché sospettati di averla uccisa in un rituale satanico in Argentina. Gli esperti forensi hanno scoperto gli spuntoni ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 marzo 2021) Duenele nei, 3. I genitori della piccolaVallejos sono stati arrestati dopo che la bimba èin un ospedale nel nord-est dell’Argentina; la madre sarebbe stata picchiata in carcere e ha chiesto gli arresti domiciliari. Uno dei due spuntoni le ha provocato la setticemia che poi l’ha portata al decesso. I genitori di una bambina di trecon due grossinele neisono stati arrestati perché sospettati di averla uccisa in un ritualein Argentina. Gli esperti forensi hanno scoperto gli spuntoni ...

