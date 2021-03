Dad, all’inizio della terza ondata di covid-19, ancora problemi con strumenti elettronici e infrastrutture scolastiche (Di giovedì 11 marzo 2021) Il nuovo Dpcm e le varianti del covid richiudono le scuole. Ma, nonostante i fondi stanziati dal Ministero, il digital divide non è ancora stato superato Alle porte della terza ondata di Coronavirus e a distanza di un anno dal primo lockdown, le scuole fanno i conti ancora una volta con la Dad: didattica a distanza. Se da una parte gli studenti sono sempre più stufi di passare le loro giornate davanti ai pc, le scuole hanno man mano imparato a gestire al meglio delle loro possibilità le lezioni da remoto. Vediamo percentuali elevate di famiglie e istituti tagliati fuori da una connessione internet efficace. “Non avrei mai pensato di trovare tutte queste difficoltà dal punto di vista dei computer e delle connessioni”, racconta Antonio Balestra , direttore di un Liceo Artistico al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Il nuovo Dpcm e le varianti delrichiudono le scuole. Ma, nonostante i fondi stanziati dal Ministero, il digital divide non èstato superato Alle portedi Coronavirus e a distanza di un anno dal primo lockdown, le scuole fanno i contiuna volta con la Dad: didattica a distanza. Se da una parte gli studenti sono sempre più stufi di passare le loro giornate davanti ai pc, le scuole hanno man mano imparato a gestire al meglio delle loro possibilità le lezioni da remoto. Vediamo percentuali elevate di famiglie e istituti tagliati fuori da una connessione internet efficace. “Non avrei mai pensato di trovare tutte queste difficoltà dal punto di vista dei computer e delle connessioni”, racconta Antonio Balestra , direttore di un Liceo Artistico al ...

Advertising

BarraFed : @maxdantoni All'università tecnici vaccinati. Il nonno che segue la nipote durante la DAD può attendere. Questo all… - catenaaurea66 : RT @impaziente0: Lo scrissi all’inizio. Le classi in DAD vanno considerate per quello che sono, chiuse. Si comunica alle ‘insegnanti’ che l… - impaziente0 : Lo scrissi all’inizio. Le classi in DAD vanno considerate per quello che sono, chiuse. Si comunica alle ‘insegnanti… - naturalitatem1 : @_3nike Vero all'inizio e da domani è DDI perché si può scegliere se andare o meno. Ma ora era DAD. Detto questo, t… - pitichi : - ho ricevuto un plico di atti giudiziari in cui sono parte lesa senza saperlo ?? all'inizio pensavo di essere stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Dad all’inizio Scuola in Dad, genitori e studenti in piazza da Torino a Novara Corriere della Sera