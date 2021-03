Covid, zona rossa: a rischio Friuli e Piemonte. Si attende l’esito del Veneto (Di giovedì 11 marzo 2021) Altre due Regioni italiane si avviano verso la zona rossa. L’aumento dell’Rt ha interessato questa volta il Friuli ed il Piemonte. A rischio il Veneto Aumenta il rischio che l’Italia possa colorarsi sempre di più di rosso. Attualmente nella ‘red list’ troviamo la Basilicata, la Campania ed il Molise, ma il continuo monitoraggio dell’epidemia da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Altre due Regioni italiane si avviano verso la. L’aumento dell’Rt ha interessato questa volta iled il. AilAumenta ilche l’Italia possa colorarsi sempre di più di rosso. Attualmente nella ‘red list’ troviamo la Basilicata, la Campania ed il Molise, ma il continuo monitoraggio dell’epidemia da L'articolo proviene da Inews.it.

