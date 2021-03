Covid-19 | con i nuovi parametri sarà più “facile” entrare in zona rossa | ecco le Regioni che rischiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il sistema delle fasce di rischio resterà ancora in vigore, proprio perchè il Governo vuole scongiurarelockdown generalizzati. Tuttavia nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sul sistema di classificazione per le singole, con una maggiore possibilità dinella. L'articolo .

Il contagio da- 19 sta aumentando , lo dicono i numeri del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe della settimana 3 - 9 marzo 2021. In 11 regioni salgono siano i ricoveratisintomi che quelli in ...... che ha lasciato la Bancaun profilo di qualità degli attivi much cleaner". DBRS Morningstar ... Creval subirà probabilmente una pressione sugli utili quest'anno a causa del- 19". L'agenzia ...di Rossella Conte Una casa più grande meglio se con vista e se si affaccia su un balcone o con un angolo ‘verde’. L’emergenza coronavirus degli ultimi 12 mesi non ha frenato la voglia di mattone dei f ...L'impennata dei casi si riflette sugli ospedali: in 10 giorni da 25 a 31% il tasso di occupazione nazionale, sono 11 le regioni in allerta ...