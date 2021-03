Contagi, in Bergamasca +33% in 7 giorni Aree critiche ai confini con Brescia e Cremona (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo incremento, anche se inferiore alla settimana precedente: sono stati accertati 2.237 casi in più. Il Comune che registra la maggiore incidenza è sempre Valgoglio. Sotto pressione anche Calcio e Spirano. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo incremento, anche se inferiore alla settimana precedente: sono stati accertati 2.237 casi in più. Il Comune che registra la maggiore incidenza è sempre Valgoglio. Sotto pressione anche Calcio e Spirano.

