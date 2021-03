Cisl Lazio: Pontina Vecchia, necessario intervento su manto stradale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Chiediamo alle istituzioni competenti di intervenire rapidamente per il rifacimento del manto stradale, ad oggi fortemente degradato, che caratterizza la Pontina Vecchia, in particolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Laurentina (bivio Caronti), all’altezza di Pomezia, e via Torre Bruna (Fonte San Giuseppe), all’altezza di Latina”. E’ quanto si legge in una nota di Tiziano Filosi, responsabile del presidio di Latina per la Fit-Cisl del Lazio, e Silvano Marcon, responsabile del Tpl per la Fit-Cisl di Latina. “Chiediamo un intervento rapido per la sicurezza di tutti i passeggeri. In particolar modo, abbiamo segnalato la problematica anche a Cotral, perche’ gli autisti dei bus lamentano che, nonostante la velocita’ ridotta, la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Chiediamo alle istituzioni competenti di intervenire rapidamente per il rifacimento del, ad oggi fortemente degradato, che caratterizza la, in particolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Laurentina (bivio Caronti), all’altezza di Pomezia, e via Torre Bruna (Fonte San Giuseppe), all’altezza di Latina”. E’ quanto si legge in una nota di Tiziano Filosi, responsabile del presidio di Latina per la Fit-del, e Silvano Marcon, responsabile del Tpl per la Fit-di Latina. “Chiediamo unrapido per la sicurezza di tutti i passeggeri. In particolar modo, abbiamo segnalato la problematica anche a Cotral, perche’ gli autisti dei bus lamentano che, nonostante la velocita’ ridotta, la ...

