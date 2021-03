Be Shaping The Future | utile netto 2020 di 8 milioni Proposto dividendo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shaping The

Il Messaggero

BeFuture , società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha chiuso il 2020 con un valore della produzione pari a ...While I am deeply pained by our awful financial performance in 2019 and 2020, I recognize that those years are behind us andpast cannot be changed, but we can and area better future. ...Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ...(Teleborsa) - Brillante l'andamento del comparto tecnologico a Milano. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell'indice tecnologico dell'Area Euro, che rimbalza di 15 punti rispetto a ...