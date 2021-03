Amsterdam, in 1300 a ballare in discoteca. Ma si tratta di un esperimento per studiare il Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando tutti di sasso almeno per qualche secondo: ad Amsterdam, e per la precisione all'interno della discoteca Ziggo Dome, ben 1300 persone si sono date appuntamento nel weekend per uno speciale evento musicale. Nonostante, ovviamente, tutti i rischi e i divieti legati alla pandemia. Una follia in chiave negazionista? Una bravata organizzata sui social? No, nulla di tutto questo. Si è trattato, in realtà, di un vero e proprio esperimento per meglio studiare la diffusione del coronavirus, condito dai dj set alternati di Sam Feldt, Lady Bee e Sunnery James & Ryan Marciano, come riporta il The Guardian. Obiettivo: capire quali dei comportanti sociali pre-pandemia Covid siano effettivamente pericolosi per il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando tutti di sasso almeno per qualche secondo: ad, e per la precisione all'interno dellaZiggo Dome, benpersone si sono date appuntamento nel weekend per uno speciale evento musicale. Nonostante, ovviamente, tutti i rischi e i divieti legati alla pandemia. Una follia in chiave negazionista? Una bravata organizzata sui social? No, nulla di tutto questo. Si èto, in realtà, di un vero e proprioper megliola diffusione del coronavirus, condito dai dj set alternati di Sam Feldt, Lady Bee e Sunnery James & Ryan Marciano, come riporta il The Guardian. Obiettivo: capire quali dei comportanti sociali pre-pandemiasiano effettivamente pericolosi per il ...

