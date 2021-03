AIC | lettera a Draghi | «Provvedimenti di sostegno al reddito per gli atleti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha inviato oggi al Presidente del Consiglio Mariouna. I dettagli sul contenuto Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha inviato oggi al Presidente del Consiglio Mariounacon la richiesta di conferma deialper glie le atlete delle categorie nelle quali le attività sportive sono tuttora sospese. SOSTEGNI – «Il “Bonus Sportivi”, insieme aididi carattere più generale per tutto il nostro comparto ha avuto un’importanza fondamentale per garantire il sostentamento die atlete che, loro malgrado, sono impossibilitati a svolgere le prestazioni lavorative sportive in ...