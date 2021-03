Wanda Nara e l’utilizzo di Photoshop | questa volta le è sfuggito di mano? FOTO

(Di mercoledì 10 marzo 2021), moglie ed agente di Mauro Icardi, è nota anche per i suoi bollenti scatti pubblicati sui social, nei quali non ha mai nascosto di ricorrere a qualche piccolo ritocco. Nell’ultimadell’argentina, però, forsedile èditanto che alcuni followers si sono chiesti ironicamente chi fosse la donna dell’immagine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@icardi) SportFace.

Advertising

MediasetTgcom24 : Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - 24Trends_Italia : 12. Alice Cooper - 10M+ 13. Prenotazione vaccino Covid Sicilia - 10M+ 14. Stripchat - 10M+ 15. Lady Diana - 10M+ 16… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - Mediagol : #Video, Wanda Nara provocante e senza veli: Lady Icardi in versione hot su Instagram - el__Buddy : Wanda Nara ha 7milioni di followers su Instagram e ancora mi state a dire che tette e culo non sono tutto? -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dell'Umbria

ancora una volta provoca i suoi fan con una foto e un video da super sexy. La modella e procuratrice si gode una giornata alla Spa e non esita a postare il suo fisico mozzafiato....e lo scatto allo specchio su Instagram, anche in tuta sfoggia tutta la sua sensualità: bellezza esplosiva Criticata, amata, chiacchierata, commentata, ma soprattutto ammirata (anche da chi ...La moglie di Mauro Icardi ha ammesso nelle sue interviste di utilizzare Photoshop come tutti. A volte forse un po' ...La moglie di Icardi ha scelto un look molto sportivo per oggi ma come accessorio ha scelto una borsa da 3mila euro ...