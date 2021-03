“Variante inglese può essere fino a due volte più letale di Sars-Cov-2”: lo studio sul British Medical Journal (Di mercoledì 10 marzo 2021) Già a fine gennaio il premier britannico Boris Johnson aveva dichiarato che le evidenze emerse fino a quel momento dimostravano come la Variante inglese non fosse solo più contagiosa, ma anche più letale di Sars-Cov-2. E ora anche una ricerca condotta dagli scienziati delle università di Exeter, Bristol, Warwick e Lancaster e pubblicata sul British Medical Journal conferma la stessa conclusione, alla luce dell’analisi dei dati di circa 55mila pazienti britannici che indicano che la Variante B117 (nel Regno Unito definita la ‘Kent variant’ perché si era manifestata nella regione sud-orientale dell’Inghilterra) è del 64 per cento più letale delle precedenti versioni del virus. Gli scienziati avvertono però che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Già a fine gennaio il premier britannico Boris Johnson aveva dichiarato che le evidenze emersea quel momento dimostravano come lanon fosse solo più contagiosa, ma anche piùdi-Cov-2. E ora anche una ricerca condotta dagli scienziati delle università di Exeter, Bristol, Warwick e Lancaster e pubblicata sulconferma la stessa conclusione, alla luce dell’analisi dei dati di circa 55mila pazienti britannici che indicano che laB117 (nel Regno Unito definita la ‘Kent variant’ perché si era manifestata nella regione sud-orientale dell’Inghilterra) è del 64 per cento piùdelle precedenti versioni del virus. Gli scienziati avvertono però che il ...

