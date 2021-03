Vaccino Covid, Ema in ritardo e 34 milioni di dosi all?estero (Di giovedì 11 marzo 2021) Unione europea in trincea mentre si aprono nuovi fronti nella partita dei vaccini. Bruxelles si trova a dover fare i conti con il grande paradosso di un?Europa che non produce a sufficienza,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 marzo 2021) Unione europea in trincea mentre si aprono nuovi fronti nella partita dei vaccini. Bruxelles si trova a dover fare i conti con il grande paradosso di un?Europa che non produce a sufficienza,...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - marcodimaio : A #Cesena un’operatrice socio assistenziale di una casa di riposo non si è vaccinata, è risultata positiva al… - Uncanny_South : La cosa comica è che secondo i novax prima non c'era alcuna connessione tra morti e covid, 'È la vecchiaia, avevano… - FilippoSala3 : RT @FernandaVigagni: Effetti avversi gravi vaccino covid. Si tratta di piastrinopenia, quindi rischio di emorragia. Il meccanismo è autoimm… -