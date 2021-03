Un coltello sul petto nudo. Lei non aveva scelta, doveva fare quello che voleva lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un metodo terribile per costringerla ad arrendersi e fare quello che voleva lui. E’ quello che ha escogitato un ex folle di gelosia per l’arrivo di un altro uomo nella vita della donna. Un video ai limiti dell’incredibile quello che un 59enne di Como ha inviato alla sua ex moglie. L’uomo – riporta Il Giorno – dopo essersi denudato si è scritto la parola “morte” al centro del torace e, con un grosso coltello, ha iniziato a tagliarsi i pettorali in più punti. Mentre il sangue sgorgava dalle ferite autoinferte, il 59enne si è portato il pugnale alla bocca agitando la lunga lama. Il tutto mentre la videocamenra del cellulare lo stava riprendendo. Il culmine è stato puntare il pugnale contro la propria carotide ripetendo – rivolto alla ex coniuge – che ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un metodo terribile per costringerla ad arrendersi echelui. E’che ha escogitato un ex folle di gelosia per l’arrivo di un altro uomo nella vita della donna. Un video ai limiti dell’incredibileche un 59enne di Como ha inviato alla sua ex moglie. L’uomo – riporta Il Giorno – dopo essersi denudato si è scritto la parola “morte” al centro del torace e, con un grosso, ha iniziato a tagliarsi irali in più punti. Mentre il sangue sgorgava dalle ferite autoinferte, il 59enne si è portato il pugnale alla bocca agitando la lunga lama. Il tutto mentre la videocamenra del cellulare lo stava riprendendo. Il culmine è stato puntare il pugnale contro la propria carotide ripetendo – rivolto alla ex coniuge – che ...

