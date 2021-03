Tomori: “Le parole di Maldini mi danno fiducia. Futuro? Penso al Milan” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Maldini dice che sono un grande talento? È molto bello sentire queste cose da una leggenda come Maldini. Questo mi dà molto fiducia. Voglio continuare a fare quello che sta facendo, poi per il Futuro si vedrà. Per adesso Penso al Milan“. Così Fikayo Tomori, che ha parlato insieme con Stefano Pioli alla vigilia di Manchester United-Milan. Il difensore inglese, in prestito al Milan dal Chelsea con diritto di riscatto in favore del club rossonero, ha parlato dei suoi primi mesi in Italia. “All’inizio ero preoccupato per la lingua ma c’è chi mi parla in inglese e io provo a parlare in italiano e pian piano ci intendiamo – ha proseguito Tomori -. United? Tutti sanno che è una grande squadra. Abbiamo lavorato molto e li ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “dice che sono un grande talento? È molto bello sentire queste cose da una leggenda come. Questo mi dà molto. Voglio continuare a fare quello che sta facendo, poi per ilsi vedrà. Per adessoal“. Così Fikayo, che ha parlato insieme con Stefano Pioli alla vigilia di Manchester United-. Il difensore inglese, in prestito aldal Chelsea con diritto di riscatto in favore del club rossonero, ha parlato dei suoi primi mesi in Italia. “All’inizio ero preoccupato per la lingua ma c’è chi mi parla in inglese e io provo a parlare in italiano e pian piano ci intendiamo – ha proseguito-. United? Tutti sanno che è una grande squadra. Abbiamo lavorato molto e li ...

