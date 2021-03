“Stai fingendo, io la so la verità…”. UeD, Gianni Sperti fuori controllo: dopo quello che è successo ha perso la pazienza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le storie di Gemma Galgani sono sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. In quest’ultima stagione la dama torinese è stata molto gettonata. Diversi cavalieri si sono interfacciati con lei: Paolo, Biagio, i tre Maurizio, ma nessuno ha realmente fatto breccia nel suo cuore. L’ultimo in ordine di tempo è Cataldo Coccolo. dopo il secondo appuntamento lui le ha chiesto di fermarsi a dormire ma lei lo ha placato. “Lui è particolarmente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me”, ha commentato Gemma Galgani. Ma Cataldo ha continuato a insistere dicendo che quella proposta giudicata fuori luogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova. (Continua dopo la foto) Gemma è incredula. “Mettermi alla prova alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le storie di Gemma Galgani sono sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. In quest’ultima stagione la dama torinese è stata molto gettonata. Diversi cavalieri si sono interfacciati con lei: Paolo, Biagio, i tre Maurizio, ma nessuno ha realmente fatto breccia nel suo cuore. L’ultimo in ordine di tempo è Cataldo Coccolo.il secondo appuntamento lui le ha chiesto di fermarsi a dormire ma lei lo ha placato. “Lui è particolarmente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovatoluogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me”, ha commentato Gemma Galgani. Ma Cataldo ha continuato a insistere dicendo che quella proposta giudicataluogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova. (Continuala foto) Gemma è incredula. “Mettermi alla prova alla ...

