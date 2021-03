Smart working e non solo | patto governo - sindacati per rilanciare la P A

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel programma: rinnovi contrattuali, lavoro agile, nuove professioni, formazione, sistemi di partecipazione sindacale e welfare. 'Il rilancio richiede nuove professionalità e nuove forme di lavoro. C'...

Advertising

sole24ore : Pa, Draghi e Brunetta firmano la riforma: lo smart working nel contratto - sole24ore : Pa, Draghi e Brunetta firmano la riforma: lo smart working nel contratto - maxgreco : RT @SilvestriP: Smart Working: i datori di lavoro ora stanno spiando i lavoratori a distanza nelle loro case. #Draghi #Brunetta #SmartWorki… - MrSpazzaneve : RT @Ljliocka: Quindi pur potendo fare smart working devo andare in ufficio (2 metro, 2 treni, orari di punta) ma sabato non posso andare a… - SilvestriP : Smart Working: i datori di lavoro ora stanno spiando i lavoratori a distanza nelle loro case. #Draghi #Brunetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Nel programma: rinnovi contrattuali, lavoro agile, nuove professioni, formazione, sistemi di partecipazione sindacale e welfare. 'Il rilancio richiede nuove professionalità e nuove forme di lavoro. C'..., conciliazione e diritti. L'occupazione femminile tra emergenze di ieri e di oggi" è la tavola rotonda che giovedì 11 marzo, dalle 18 alle 19.30, verrà trasmessa sulla pagina Facebook ...Ecco gli obiettivi. Per approfondire Pa, Draghi e Brunetta firmano la riforma: lo smart working nel contratto ...Draghi ha firmato il patto per il rinnovo dei contratti pubblici: sono previsti aumenti salariali medi di 107 euro e lo smart working regolato da contratto.