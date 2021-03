Roma | Juan Jesus positivo al Covid

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore dellaè risultatoal. Il 29enne brasiliano era già precauzionalmente in isolamento da mercoledì scorso, perché entrato in contatto con un. Risultatoanche lui al tampone, prosegue l’isolamento: non ci sono ricadute sul gruppo squadra, i cui tamponi sono risultati tutti negativi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Roma, brutte notizie per Fonseca - Roma_Cristiana : Collaborano con i nostri migliori scienziati e teologi. Cordiali saluti Juan Pablo ???????? - Roma_Cristiana : Ne sono stato testimone. Capisco sia difficile da credere. Juan Pablo ?????????? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sette brutte notizie al #fantacalcio: da Letizia e Lazzari a Vidal e #Hateboer ? - marinabeccuti : Coronavirus, positivi Juan Jesus della Roma e un membro dello staff medico del Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juan

Gli altri tamponi svolti dallainfatti sono risultati negativi.Jesus peraltro non avrebbe comunque giocato contro lo Shakhtar, in quanto non inserito nella lista UEFA di gennaio.Guaio per ladi Fonseca che perdeJesus, risultato positivo ieri all'ultimo tampone svolto. Il calciatore sta bene e prosegue un isolamento iniziato mercoledì scorso quando il difensore ha lasciato ...Commenta per primo Juan Jesus, difensore della Roma, è positivo al coronavirus. Lo riporta Sky Sport, col centrale ex Inter che era già in isolamento a causa di un contatto con un caso accertato. Tamp ...Dopo il contatto diretto con un positivo al Covid-19, il difensore della Roma Juan Jesus circa una settimana fa era stato costretto a lasciare il ritiro giallorosso di Firenze per far rientro ...