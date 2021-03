Roma, Casa Internazionale delle Donne: “Raggi, sfratto nascosto in memoria di giunta?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Una palese contraddizione: mentre le assessore prendono finalmente atto che, grazie alla recente legge finanziaria, i luoghi autogestiti delle donne debbono avere in concessione gratuita locali del patrimonio pubblico, per la Casa Internazionale di via della Lungara, viene ribadito un annuncio di sfratto. Non vorremmo pensare all’ipotesi che dopo anni di discussioni e mesi di silenzio questa Memoria di Giunta sia una provocazione invece che un atto a favore delle donne. Il comodato d’uso deve servire per aprire nuovi spazi, non per chiudere quelli che ci sono e funzionano“. Cosi’ in una nuova stampa la Casa internazionale delle donne di Roma. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Una palese contraddizione: mentre le assessore prendono finalmente atto che, grazie alla recente legge finanziaria, i luoghi autogestiti delle donne debbono avere in concessione gratuita locali del patrimonio pubblico, per la Casa Internazionale di via della Lungara, viene ribadito un annuncio di sfratto. Non vorremmo pensare all’ipotesi che dopo anni di discussioni e mesi di silenzio questa Memoria di Giunta sia una provocazione invece che un atto a favore delle donne. Il comodato d’uso deve servire per aprire nuovi spazi, non per chiudere quelli che ci sono e funzionano“. Cosi’ in una nuova stampa la Casa internazionale delle donne di Roma.

vaticannews_it : #4marzo #arte Il cammino di #Quaresima, nel Giovedì della II settimana, si ferma a Santa Maria in Trastevere. Secon… - SkyTG24 : Ladispoli, badante licenziato cerca di incendiare casa di un'anziana: preso - Agenzia_Dire : #Roma, la @CasaIntDonne_Rm si mobilita: “@virginiaraggi, sfratto nascosto in memoria di giunta?” - P1Bliss : @martina46412880 @Giusy91894775 @Martina55917748 @Ale89KP sta a roma ma la casa di moda in questione ha sede principale a milano - Falcoameta_ : Io sono sul treno ora........sto viaggio non finirà più......chellat se ne esce col cielo su Roma .......ma una casa dico io no -