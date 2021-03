Reiki contro il logorio della vita moderna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno spot di un famoso aperitivo esaltava negli anni ’60 le virtù terapeutiche e antistress del carciofo. Erano gli anni del “boom economico”, non c’era tempo per essere depressi, negativi e pessimisti, si doveva cavalcare l’onda dell’ottimismo postbellico che portò in pochissimo tempo l’Italia a rinascere dalle sue ceneri. La frenesia produttiva e il conseguente stress si combatteva “bevendoci su qualcosa”, con gli amici, i colleghi o semplicemente in famiglia. Era un modo di esorcizzare la fatica, la stanchezza, ma sempre con ottimismo e voglia di vivere lain maniera piena. Era il meritato riscatto dopo anni di privazioni e sofferenze. Oggi quello spot pubblicitario e i valori a cui si ispira ci appare quasi irreale, a tratti ironico, così lontano dal clima che respiriamo in questo nostro travagliato XXI secolo. Sono questi gli anni di una profonda crisi ...