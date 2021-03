PSG-Barcellona | notte movimentata a Parigi | blaugrana tormentati da fuochi d’artificio e allarmi antincendio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nottata più cheper il.Questa sera, in quel di, andrà in scena la sfida tra ie i francesi. Nella gara d'andata i transalpini si imposero al "Camp Nou" con un secco 4-1, gara dunque in salita per gli uomini di Rambo Koeman che dovrebbero compiere un miracolo. La situazione già complicata è stata amplificata dallainsonne per i calciatori spagnoli che hanno dovuto assistere, loro malgrado, a uno spettacolo pirotecnico ordito dai tifosi di casa alle 4 del mattino! Ma non finisce qui. Infatti un tifosono, poco prima dell'alba, ha fatto scattare l'allarmedell'albergo svegliando ancora una volta Messi & Co.

