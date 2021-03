Psg Barcellona 1-0 LIVE: Mbappé realizza il calcio di rigore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Parco dei Principi”, PSG e Barcellona si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Psg Barcellona 1-0 Fischio d’inizio – si parte 4? Chance per Messi – Dembele sguscia tra due avversari e serve a rimorchio Messi che tira ma la conclusione viene rimpallata 7? Colpo di testa di Busquets – Colpo di testa del numero 5 che anticipa tutti sul primo palo ma non riesce ad indirizzare: palla alta. 8? Punizione di Messi – Gira il mancino della Pulce che va vicino al gol su calcio di punizione da ottima posizione, Navas era comunque in traiettoria 10? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Parco dei Principi”, PSG esi affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Psg1-0 Fischio d’inizio – si parte 4? Chance per Messi – Dembele sguscia tra due avversari e serve a rimorchio Messi che tira ma la conclusione viene rimpallata 7? Colpo di testa di Busquets – Colpo di testa del numero 5 che anticipa tutti sul primo palo ma non riesce ad indirizzare: palla alta. 8? Punizione di Messi – Gira il mancino della Pulce che va vicino al gol sudi punizione da ottima posizione, Navas era comunque in traiettoria 10? ...

