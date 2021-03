Pensione, uno scivolo per i lavoratori statali: l’idea di Brunetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha proposto uno scivolo per la Pensione dei dipendenti statali: l’obiettivo è incentivare l’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate all’innovazione tecnologica, o non più motivate a rimanere nel settore pubblico. Giorgio Cosulich/Getty ImagesTra le priorità del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, vi è quella di favorire e accelerare il ricambio dei lavoratori statali. A scriverlo è Il Messaggero, che ricorda che nella sua esperienza da ministro della Funzione Pubblica, al contrario di oggi, aveva invece favorito i tagli di bilancio e il blocco del turn over. Durante la presentazione del suo nuovo programma al Parlamento, parlando del capitale ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, ha proposto unoper ladei dipendenti: l’obiettivo è incentivare l’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate all’innovazione tecnologica, o non più motivate a rimanere nel settore pubblico. Giorgio Cosulich/Getty ImagesTra le priorità del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, vi è quella di favorire e accelerare il ricambio dei. A scriverlo è Il Messaggero, che ricorda che nella sua esperienza da ministro della Funzione Pubblica, al contrario di oggi, aveva invece favorito i tagli di bilancio e il blocco del turn over. Durante la presentazione del suo nuovo programma al Parlamento, parlando del capitale ...

