Parigi-Nizza 2021: le pagelle di oggi. Primoz Roglic ha già la gamba al top, occhio a Vlasov in salita (Di mercoledì 10 marzo 2021) pagelle QUARTA TAPPA Parigi-Nizza 2021 Primoz Roglic, voto 9: la gamba, nonostante sia alla prima uscita stagionale, come ha già dimostrato più volte nel 2020, è già al top. Lo sloveno fa sul serio e vuol subito cominciare a timbrare il cartellino: sull’ultima ascesa che portava a Chiroubles si invola in solitaria, con il solito rapporto agilissimo fa la differenza e stacca tutti, anche piuttosto nettamente. I rivali sono avvisati: tappa e maglia per lui, difficile strappargli via il simbolo di leader. Maximilian Schachmann, voto 8: il vincitore dello scorso anno, nonostante tutto, non vuole abdicare. Il teutonico si trova suo agio nella Corsa del Sole e lo dimostra anche oggi, piazzandosi secondo in un arrivo non del tutto adatto alle sue ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)QUARTA TAPPA, voto 9: la, nonostante sia alla prima uscita stagionale, come ha già dimostrato più volte nel 2020, è già al top. Lo sloveno fa sul serio e vuol subito cominciare a timbrare il cartellino: sull’ultima ascesa che portava a Chiroubles si invola in solitaria, con il solito rapporto agilissimo fa la differenza e stacca tutti, anche piuttosto nettamente. I rivali sono avvisati: tappa e maglia per lui, difficile strappargli via il simbolo di leader. Maximilian Schachmann, voto 8: il vincitore dello scorso anno, nonostante tutto, non vuole abdicare. Il teutonico si trova suo agio nella Corsa del Sole e lo dimostra anche, piazzandosi secondo in un arrivo non del tutto adatto alle sue ...

