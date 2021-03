Paolo Calabresi, chi è il maestro Leonildo: età, altezza, figlio e moglie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Calabresi è l’attore che dà il volto al maestro Leonildo, l’insegnante di canto di Nada Malanima da giovane nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, tv movie ispirato all’autobiografia pubblicata dalla cantante nel 2008. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui! Età Paolo Calabresi – da non confondere con il produttore Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi – è nato a Roma il 17 giugno 1964. Ciò significa che ha attualmente 56 anni e che ne compirà 57 a inizio estate. altezza L’attore romano, che nel 2018 ha interpretato il ruolo di Saverio nella prima stagione della serie Baby, è alto 1,90. figlio Paolo Calabresi è padre di quattro figli. Il maggiore, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)è l’attore che dà il volto al, l’insegnante di canto di Nada Malanima da giovane nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, tv movie ispirato all’autobiografia pubblicata dalla cantante nel 2008. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui! Età– da non confondere con il produttoreMarconi, marito di Alessia Marcuzzi – è nato a Roma il 17 giugno 1964. Ciò significa che ha attualmente 56 anni e che ne compirà 57 a inizio estate.L’attore romano, che nel 2018 ha interpretato il ruolo di Saverio nella prima stagione della serie Baby, è alto 1,90.è padre di quattro figli. Il maggiore, ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - MusicStarStaff : CS_Nada, “La bambina che non voleva cantare”|Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi e Paola Minac… - bot_cult : RT @VanityFairIt: Paolo Calabresi senza filtri e con un grande cuore - VanityFairIt : Paolo Calabresi senza filtri e con un grande cuore -