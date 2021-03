Pamela Prati querela Tommaso Zorzi | Ecco cosa è successo (Di mercoledì 10 marzo 2021) La showgirl dopo il commento di Tommaso Zorzi al Gf Vip ha deciso di querelarlo Pamela Prati ha deciso di querelare oltre Cecilia Capriotti anche Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Pamela Prati lo aveva già annunciato dalle pagine di 361 Magazine che avrebbe querelato Cecilia Capriotti. Era poco prima di Natale, il 21 dicembre, quando Pamela ha smentito le parole di Cecilia Capriotti che durante il Grande Fratello aveva parlato con Tommaso Zorzi di lei definendola “un caso clinico”. I due hanno scherzato nella casa di Cinecittà sul caso Mark Caltagirone e Pamela ha querelato anche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La showgirl dopo il commento dial Gf Vip ha deciso dirloha deciso dire oltre Cecilia Capriotti anche, vincitore dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip.lo aveva già annunciato dalle pagine di 361 Magazine che avrebbeto Cecilia Capriotti. Era poco prima di Natale, il 21 dicembre, quandoha smentito le parole di Cecilia Capriotti che durante il Grande Fratello aveva parlato condi lei definendola “un caso clinico”. I due hanno scherzato nella casa di Cinecittà sul caso Mark Caltagirone ehato anche ...

Advertising

Giovy35033508 : RT @GranSorella: Quella sera che Cecilia raccontava di Pamela Prati e il suo FINTO matrimonio con Mark Caltagirone ho riso anch'io e molti… - jessica_zorzina : RT @Ehvabbeoh: Ah quindi il posto in cui dovevano andare Cecilia e Tommaso e per cui hanno indossato outfit Chanel, era la questura. PAMEL… - GranSorella : Quella sera che Cecilia raccontava di Pamela Prati e il suo FINTO matrimonio con Mark Caltagirone ho riso anch'io e… - blogtivvu : Pamela Prati voleva un confronto con Tommaso Zorzi al #GFVip: verità o scherzo de #LeIene? - aannamaa : Non io che capisco soltanto ora che ieri la Capriotti è andata in questura per la querela ricevuta dalla Pamela Pra… -