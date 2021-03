Open Fiber, rafforzata la collaborazione con EOLO: porterà la fibra alle antenne FWA (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – EOLO e Open Fiber hanno deciso di rafforzare la loro partnership strategica per la diffusione di servizi ultrabroadband nel Paese. L’obiettivo è quello di rilegare in fibra ottica 1.000 siti FWA di EOLO. L’accordo si inserisce nel più ampio progetto di EOLO di collegare in fibra ottica la quasi totalità della propria rete entro i prossimi 2 anni in modo da sostenere la sempre maggiore domanda di banda. “Siamo molto soddisfatti dell’estensione della nostra partnership con EOLO, operatore con grande esperienza nella soluzione FWA – ha commentato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber – Sono oltre 100 gli operatori nazionali ed internazionali che hanno scelto la nostra rete aperta, neutrale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –hanno deciso di rafforzare la loro partnership strategica per la diffusione di servizi ultrabroadband nel Paese. L’obiettivo è quello di rilegare inottica 1.000 siti FWA di. L’accordo si inserisce nel più ampio progetto didi collegare inottica la quasi totalità della propria rete entro i prossimi 2 anni in modo da sostenere la sempre maggiore domanda di banda. “Siamo molto soddisfatti dell’estensione della nostra partnership con, operatore con grande esperienza nella soluzione FWA – ha commentato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di– Sono oltre 100 gli operatori nazionali ed internazionali che hanno scelto la nostra rete aperta, neutrale ...

Advertising

DividendProfit : Open Fiber, rafforzata la collaborazione con EOLO: porterà la fibra alle antenne FWA - comunica_rp : Open Fiber-Eolo, si rafforza la partnership: in fibra mille siti Fwa - StartComNews : Open Fiber-Eolo, si rafforza la partnership: ecco la fibra per mille antenne Fwa - Ikaroixxx : RT @OpenFiberIT: #OpenFiber rilegherà in #fibraottica 1000 siti #FWA di @eolo_it. La collaborazione tra queste due aziende si estende con l… - gianny0162 : RT @OpenFiberIT: #OpenFiber rilegherà in #fibraottica 1000 siti #FWA di @eolo_it. La collaborazione tra queste due aziende si estende con l… -