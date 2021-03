Olsen, rapinato in casa: la famiglia minacciata con un machete (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il portiere dell’Everton Robin Olsen nella serata di sabato ha subito una rapina in casa. i ladri hanno minacciato il giocatore e tutta la sua famiglia con un machete Come riferito dal quotidiano inglese DailyMaily, il portiere dell’Everton Robin Olsen nella serata di sabato ha subito una rapina in casa. Nello specifico, i ladri hanno minacciato il giocatore e tutta la sua famiglia (moglie e due figli) con un machete per poi portare via gioielli e un orologio di valore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il portiere dell’Everton Robinnella serata di sabato ha subito una rapina in. i ladri hanno minacciato il giocatore e tutta la suacon unCome riferito dal quotidiano inglese DailyMaily, il portiere dell’Everton Robinnella serata di sabato ha subito una rapina in. Nello specifico, i ladri hanno minacciato il giocatore e tutta la sua(moglie e due figli) con unper poi portare via gioielli e un orologio di valore. Leggi su Calcionews24.com

