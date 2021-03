Migranti: Meloni, ‘nuove ombre su rapporto con Ong, blocco navale subito’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Oggi nuove ombre sul rapporto tra Ong e immigrazione clandestina di massa, eppure nel 2017 questa inchiesta di Matrix già faceva luce sul lato oscuro del traffico di esseri umani verso l’Italia. Sono passati 4 anni da questo servizio, ma nulla è cambiato: cosa si aspetta ancora per fermare gli sbarchi e il business legato all’immigrazione clandestina? blocco navale subito”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, postando un video pubblicato dalla trasmissione Matrix nel 2017. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Oggi nuovesultra Ong e immigrazione clandestina di massa, eppure nel 2017 questa inchiesta di Matrix già faceva luce sul lato oscuro del traffico di esseri umani verso l’Italia. Sono passati 4 anni da questo servizio, ma nulla è cambiato: cosa si aspetta ancora per fermare gli sbarchi e il business legato all’immigrazione clandestina?subito”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, postando un video pubblicato dalla trasmissione Matrix nel 2017. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Migranti: Meloni nuove ombre su rapporto con Ong blocco navale subito - #Migranti: #Meloni #nuove #ombre - TV7Benevento : Migranti: Meloni, 'nuove ombre su rapporto con Ong, blocco navale subito'... - nemnob : RT @Marco_dreams: Un disco rotto, Matteo Salvini e la Meloni: “I migranti ci portano il Covid, noi chiusi in casa e per loro porti aperti”.… - Antonel90677147 : RT @Misurelli77: 'Mentre i cittadini e le aziende soffrono le conseguenze delle misure restrittive, sembra non esserci alcun controllo per… - Massimo10489625 : ???? IL PROBLEMA DELL'ITALIA È QUESTA #UE Salvini, sfida sovranista. 'Nuovo gruppo in Europa con Orban e polacchi'… -