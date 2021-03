(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attoreha svelato di aver affrontato, insieme alla sua famiglia, il, rassicurando però sulla sua salute i fan.ha rivelato su Twitter che nelle ultime settimane ha combattuto contro ile anche la compagna e la figliarisultate positive. L'attore britannico e la sua famiglia hanno quindi affrontato dei momenti difficili, di cui hanno parlato solo ora pubblicamente. In occasione della Festa della Donna,ha scritto: "Ho trascorso le ultime settimane prostrato dal. Èdavvero difficile e piuttosto. In occasione della Giornata Internazionale della Donna voglio ringraziare tutte le incredibili donne - Anna, mia ...

Advertising

zazoomblog : Michael Sheen: Sono positivo al COVID è stato spaventoso - #Michael #Sheen: #positivo #COVID - cinemaniaco_fb : ?????????????? Michael Sheen rivela di essere stato colpito duramente dal Covid - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Catherine Zeta Jones: 'Lavorare con Michael Sheen è stato un dono' - Martolilla96 : #ProdigalSon Mi distraggo un attimo e mi ritrovo Catherine Zeta Jones a lavorare con Michael Sheen... - RaiQuattro : La serata di #Rai4 anche in diretta web? -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Sheen

ComingSoon.it

Il coronavirus non ha risparmiato neppure. L'apprezzato attore britannico, attualmente su FOX con la serie Prodigal Son ma anche fedele collega di David Tennant sia in Good Omens che nella più recente Staged , ha confessato ai ...L'attore ha ringraziato le donne che lo hanno sostenuto e ha definito la malattia 'piuttosto spaventosa'Covid - 19 Anna Lundberg David Tennant Staged ...L'attore britannico ha detto di essere ora in fase di guarigione ma quando potrà tornare sul set della seconda stagione della serie FOX di cui è protagonista?L'attore Michael Sheen ha spiegato online di aver trascorso le sue ultime settimane combattendo, con la compagna e la figlia, contro il COVID. Michael Sheen ha rivelato su Twitter che nelle ultime set ...