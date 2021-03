Luna Rossa perde e vince | uno a uno nella prima giornata

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Iniziata male, l’avventura difinale dell’America’s Cup, si è riequlibratagara 2 all’alba di mercoledì, e adesso l’equipaggio italiano è alla pari con Team New Zealand nel match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo.baia di Auckland (Nuova Zelanda) è andata in scena unaregata dominata dai padroni di casa e una seconda invece vinta dagli italiani con la barca uscita dalla Persico Marine di Nembro. In una gara entusiasmante gli italiani hanno battuto al fotofinish i detentori del titolo, Team New Zealand. Dopo lasiamo quindi 1-1. Dopo le prime due di mercoledì, sono in programma altre 11 regate, il trofeo andrà alla squadra che nerà sette. Giovedì riposo, poi ...

Finalmente si comincia: alle 4 di notte italiane (le 16 di Auckland) va in onda la prima delle due regate della Coppa America numero 36. Con lo sfidanteche vuole detronizzare New Zealand. Esattamente come accadde 21 anni fa quando a provarci fu un'altra. Patrizio Bertelli, il grande capo della sfida, dice che in 20 anni questo è ...E che oggi può contare sul talento di Peter Burling e Blair Tuke, la "coppia" velica più forte del mondoscende in acqua per affrontare Emirates Team New Zealand nel 36° Match di America's ...La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela,tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo il 'defender' Team New Zealand che aveva vinto la ...Nella prima regata di America’s Cup ad Auckland, Luna Rossa è stata battuta da Team New Zealand per 31 secondi. Dopo una partenza molto combattuta, i neozelandesi hanno preso un vantaggio che sono riu ...