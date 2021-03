Lombardia, è svolta sui vaccini. Dove si potrà ricevere la dose (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valentina Dardari La Lombardia sarà la prima Regione Dove sarà possibile, per le aziende che aderiranno, vaccinare i propri dipendenti in sede Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'ente regionale: “Questa mattina in giunta abbiamo approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, Confindustria, l'Associazione nazionale dei medici del lavoro e Confapi per dare la possibilità alle aziende che aderiranno di vaccinare direttamente i propri dipendenti e di vaccinarli all'interno delle proprie aziende”. Per poter aderire all’iniziativa ci saranno una serie di condizioni. La Lombardia è la prima Regione Il presidente Fontana ha anche spiegato che il protocollo comincerà ad avere valore quando inizierà ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valentina Dardari Lasarà la prima Regionesarà possibile, per le aziende che aderiranno, vaccinare i propri dipendenti in sede Il governatore della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'ente regionale: “Questa mattina in giunta abbiamo approvato il protocollo d'intesa tra la Regione, Confindustria, l'Associazione nazionale dei medici del lavoro e Confapi per dare la possibilità alle aziende che aderiranno di vaccinare direttamente i propri dipendenti e di vaccinarli all'interno delle proprie aziende”. Per poter aderire all’iniziativa ci saranno una serie di condizioni. Laè la prima Regione Il presidente Fontana ha anche spiegato che il protocollo comincerà ad avere valore quando inizierà ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia svolta Cosa significa la scuola chiusa? Lo spiegano i bambini ...che li ha portati a lanciare un'iniziativa di protesta contro la delibera della Regione Lombardia e ... L'invito è di riproporre questa iniziativa svolta nelle proprie case, davanti alle scuole, in ...

Covid, in 12 mesi persi 26 mld senza i turisti stranieri ...Bankitalia ad un anno dal primo lockdown scattato con il Dpcm dell'8 marzo 2020 per la Lombardia ed ... Si tratta un vuoto pesante che purtroppo non è stato compensato dalla positiva svolta vacanziera ...

Lombardia, è svolta sui vaccini. Dove si potrà ricevere la dose il Giornale Vaccinazioni nelle aziende: siglato l'accordo fra Lombardia e Confindustria "Questo protocollo deve rappresentare una svolta. Oggi vogliamo vincere questa ... Così il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, nel corso della conferenza stampa di ...

Coronavirus, le regioni più colpite: dato shock per la Campania RESTA AGGIORNATO. Covid, la situazione in Campania. “Coronavirus, la Campania è la terza regione d’Italia per numero di casi dietro solo a Lombardia e Veneto. Il fatto, molto semplice e piuttosto bana ...

