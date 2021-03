La rabbia delle Pro loco: 'Turismo, serve promozione coordinata: ci stanno ignorando con iniziative disarmanti' (Di mercoledì 10 marzo 2021) MOMBAROCCIO Una promozione turistica senza coordinamento non può risultare efficace. Il presidente del Comitato provinciale dell'Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d'Italia) Damiano Bartocetti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 marzo 2021) MOMBAROCCIO Unaturistica senza coordinamento non può risultare efficace. Il presidente del Comitato provinciale dell'Unpli (Unione nazionaleProd'Italia) Damiano Bartocetti ...

Advertising

hailpistacchio : RT @missinstyles: Mi fa rabbia, tanta, il fatto che il più delle volte molte persone ascoltino le canzoni di Harry per collegarle alle sue… - wwhataminow : RT @missinstyles: Mi fa rabbia, tanta, il fatto che il più delle volte molte persone ascoltino le canzoni di Harry per collegarle alle sue… - marco_pistacchi : Rabbia e amarezza non sbollita. Al netto delle due prestazioni, sento dire 'non attacchiamoci agli episodi' riferen… - annuzhs : RT @missinstyles: Mi fa rabbia, tanta, il fatto che il più delle volte molte persone ascoltino le canzoni di Harry per collegarle alle sue… - Solfix_D_Tow : Per la prima volta ho capito che le cattiverie che mi dice mia madre ogni volta sono dettate dalla rabbia pura rivo… -