La pillola compie 50 anni ma in Italia è un flop: la usa solo il 14% delle donne in età fertile (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi compie cinquant'anni, per paradosso l'età in cui si smette di prenderla. Simbolo della liberazione sessuale, pietra miliare dell'emancipazione femminile, ma anche oggetto di attacchi che non si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggicinquant', per paradosso l'età in cui si smette di prenderla. Simbolo della liberazione sessuale, pietra miliare dell'emancipazione femminile, ma anche oggetto di attacchi che non si ...

qn_lanazione : La pillola anticoncezionale compie 50 anni. Ecco cosa ne pensano le donne / VIDEO - aiedsocial : RT @noteamargine_: Immagina di non poter parlare di pillola, come di preservativo o di spirale. E pensa che fino a 50 anni fa era così.… - noteamargine_ : Immagina di non poter parlare di pillola, come di preservativo o di spirale. E pensa che fino a 50 anni fa era co… - aiedsocial : La pillola anticoncezionale compie 50 anni: la sua storia in un cartoon - LaStampaTV : VIDEO | La pillola anticoncezionale compie 50 anni: la sua storia in un cartoon -