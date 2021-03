Juventus e il deludente risveglio post-eliminazione: è crollo anche in Borsa (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cruda e deludente eliminazione dalla Champions League per la Juventus non basta, perché la sconfitta porta anche per il club bianconero cattive notizie: è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021) La cruda edalla Champions League per lanon basta, perché la sconfitta portaper il club bianconero cattive notizie: è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MassimoCaputi : Non bastano uno splendido #Chiesa, un Porto in 10 uomini e tanta buona volontà la #Juventus viene eliminata dalla C… - pino_nostro : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus, #Pirlo: “#Agnelli? Mi ha detto che il progetto è appena iniziato” Le parole del tecnico bianconero dopo la… - BombeDiVlad : ?? #Juventus, #Pirlo: “#Agnelli? Mi ha detto che il progetto è appena iniziato” Le parole del tecnico bianconero d… - slimshvady : RT @MassimoCaputi: Non bastano uno splendido #Chiesa, un Porto in 10 uomini e tanta buona volontà la #Juventus viene eliminata dalla Champi… - Sabrina51087882 : Grazie a @federicochiesa per impegno che ha messo in questa partita deludente di #JuventusPorto #Juventus… -