Juve, da Ronaldo all'addio di Marotta: l'analisi di un flop (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ronaldo era arrivato per portare la Champions, ma la Juve è uscita per il terzo anno anzitempo: le due mosse che hanno messo ko la Juve Era arrivato con sirene spiegate e l'ambiente bianconero già pregustava la coppa dalle grandi orecchie. I fatti, però, dicono che la Juventus per il terzo anno consecutivo, da quando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

