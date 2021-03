Advertising

zazoomblog : Iv: Occhiuto ‘solidarietà a Boschi stalker da denunciare con forza’ - #Occhiuto #‘solidarietà #Boschi - TV7Benevento : Iv: Occhiuto, 'solidarietà a Boschi, stalker da denunciare con forza'... - CosenzaPost : 8 marzo: il Sindaco Occhiuto alla “Passeggiata della solidarietà” -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto solidarietà

Cosenza Post

Il Sindaco Marioha partecipato alla 'Passeggiata della', l'iniziativa promossa, in occasione dell'8 marzo, dal Centro Italiano Femminile di Cosenza, dalla Fondazione 'Roberta Lanzino' e dall'...Lo afferma in una nota Roberto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Due proiettili in una busta. Un gesto da condannare assolutamente e piena solidarieta' ...