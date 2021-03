Il polline aumenta il rischio di Covid-19?

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (foto: Peggy Choucair / Pixabay)La primavera è ormai alle porte e per molti questa stagione è sinonimo di allergie. Ma il, trasportato dall’aria, potrebbere anche ildi infezioni da coronavirus. A raccontarlo è un team di ricerca internazionale coordinato dall’Università tecnica di Monaco, che ha per la prima volta indagato sulla relazione tra le concentrazioni dinell’aria e i tassi di nuove infezioni da Sars-Cov-2, dimostrando come ilindebolisca la risposta immunitaria, rendendoci più vulnerabili alle infezioni delle vie aeree di virus respiratori, compreso appunto il coronavirus. Il loro studio è stato appena pubblicato su Pnas. Analizzando e confrontando i dati relativi alle condizioni meteorologiche, le concentrazioni diriportate ...

Le alte concentrazioni nell'aria di polline possono aumentare il rischio di infezione da coronavirus, anche in chi non è allergico. Il polline, infatti, interferirebbe con la nostra risposta ...Secondo alcuni studi, il polline nell'aria potrebbe condurre ad un aumento di contagi da Covid-19 anche per coloro che non sono allergici ...