Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: Irene va via di casa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Continua l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore, che domani giovedì 11 marzo andrà in onda su Rai Uno con una nuova puntata, ricca di colpi di sorprese e clamorosi colpi di scena. Gli occhi saranno puntati su Vittorio che si dovrà preparare a fare i conti con la perdita dei clienti al magazzino. Irene, dopo l'ennesima delusione ricevuta dal padre, prenderà una decisione: quella di andare via di casa. Ludovica, invece, riuscirà ad entrare dentro il cuore della Contessa. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: Vittorio sarà in crisi Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, inerenti alla puntata che ...

