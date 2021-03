Governo Draghi | dov’è l’attenzione ai problemi della scuola?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Latorna al centro dele come sempre ci si divide su tutto, anche sulla Dad. Da una parte milioni di docenti, studenti, genitori che non sopportano la didattica a distanza; dall’altra quanti difendono la didattica digitale perché innovativa e consente discreti risultati. Ma adesso c’è, dicono, e risolve ogni cosa. Intanto, il primo Dpcm, con la chiusura delle scuole nelle zone rosse, e la decisione di non decidere per le altre regioni, la dice lunga sul metodo di Supermario: a) non mettere la faccia sui provvedimenti spinosi;b) delegare/esporre i ministri;c) costringere le giunte regionali a gestire il problemae i conflitti, gli interessi, le proteste del territorio. Per essere un tecnico,si muove da consumato politico. Ma torniamo alla...