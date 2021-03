Genitori Renzi | 1 giugno prima udienza processo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I coniugi Tizianoe Laura Bovoli,dell’ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo, aper i reati di bancarotta fraudolenta per il crac di tre cooperative a loro riconducibili ed emissione di fatture false. Il decreto che dispone il rinvio a giudizio, è stato emesso questa mattina dal giudice dell’preliminare, Giampaolo Boninsegna. Laè fissata davanti al collegio A del Tribunale di Firenze per il 1°, con inizio alle ore 9. Nello stesso procedimento sono imputate altre 16 persone, tutte rinviate a giudizio, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta e emissione di false fatture. Lo scorso 3 marzo, in apertura dell’preliminare, il pm Luca Turco aveva ...

HuffPostItalia : Bancarotta e fatture false, genitori di Renzi rinviati a giudizio - TgLa7 : #Bancarotta e fatture false, i genitori di Renzi a processo - repubblica : Firenze, a processo i genitori di Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e fatture false: Tiziano Renzi e Laura Bo…

di Matteosaranno processati con l'accusa di bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false . Tizianoe Laura Bovoli sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il ...Per questa inchiesta ididue anni fa furono arrestati. La prima udienza del processo è fissata per il 1 giugno e nasce da un'inchiesta che ha preso in esame la gestione di ...FIRENZE. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier e leader di Iv Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il fallimento delle cooperative 'Delivery Service Italia ...I genitori dell'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta per il fallimento delle cooperative "Delivery S ...