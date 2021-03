Forse è il caso che le telecronache Sky riscoprano la sobrietà (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’immaginario degli italiani, “andiamo a Berlino, Beppe” viene poco dietro il triplice “campioni del mondo” di Nando Martellini. I Mondiali del 2006, a dispetto dell’audience che ovviamente premiò la Rai, decretano il successo della telecronaca sincopata di Fabio Caressa in coppia col compassato Bergomi. Una coppia di successo, che funziona, al di là delle fisiologiche critiche e naturali antipatie personali. I Mondiali del 2006 segnarono un passaggio nel modo di fare telecronaca. Furono il luogo e il momento in cui si affermò lo stile Sky. Uno stile completamente diverso da quello Rai. Uno stile verboso, spesso competente, attento, informato, e soprattutto eccitato, enfatico, smaccatamente fazioso. Quelle telecronache ai Mondiali furono le telecronache di un tifoso. Una scelta editoriale condivisa, probabilmente studiata insieme con la direzione e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’immaginario degli italiani, “andiamo a Berlino, Beppe” viene poco dietro il triplice “campioni del mondo” di Nando Martellini. I Mondiali del 2006, a dispetto dell’audience che ovviamente premiò la Rai, decretano il successo della telecronaca sincopata di Fabio Caressa in coppia col compassato Bergomi. Una coppia di successo, che funziona, al di là delle fisiologiche critiche e naturali antipatie personali. I Mondiali del 2006 segnarono un passaggio nel modo di fare telecronaca. Furono il luogo e il momento in cui si affermò lo stile Sky. Uno stile completamente diverso da quello Rai. Uno stile verboso, spesso competente, attento, informato, e soprattutto eccitato, enfatico, smaccatamente fazioso. Quelleai Mondiali furono ledi un tifoso. Una scelta editoriale condivisa, probabilmente studiata insieme con la direzione e ...

