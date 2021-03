Evan Lo Piccolo torturato a morte, la madre chiede i domiciliari: il Gip rigetta la sua istanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) morte Evan Lo Piccolo: la madre resta in carcere. Il Gip ha infatti rigettato la richiesta di arresti domiciliari formulata dalla difesa di Letizia Spatola, la 22enne in carcere accusata di omicidio e maltrattamenti ai danni del bimbo di 20 mesi deceduto il 17 agosto 2020. La madre di Evan resta in carcere: respinta richiesta domiciliari La donna nella richiesta dei domiciliari si era detta vittima a sua volta delle violenze del compagno Salvatore Blanco, autore delle violenze fisiche inflitta al Piccolo Evan. Avrebbe detto di essere stata ridotta in schiavitù dall’uomo, e di avere appreso solo in carcere che suo figlio aveva fratture in tutto il corpo. Come infatti ha accertato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021)Lo: laresta in carcere. Il Gip ha infattito la richiesta di arrestiformulata dalla difesa di Letizia Spatola, la 22enne in carcere accusata di omicidio e maltrattamenti ai danni del bimbo di 20 mesi deceduto il 17 agosto 2020. Ladiresta in carcere: respinta richiestaLa donna nella richiesta deisi era detta vittima a sua volta delle violenze del compagno Salvatore Blanco, autore delle violenze fisiche inflitta al. Avrebbe detto di essere stata ridotta in schiavitù dall’uomo, e di avere appreso solo in carcere che suo figlio aveva fratture in tutto il corpo. Come infatti ha accertato ...

